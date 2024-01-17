Бойцы ССО уничтожили наблюдательный пункт россиян на Донетчине и взяли в плен оккупантов

Бойцы ССО. Иллюстративное фото: ССО

На Донецком направлении воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт противника. Украинские бойцы взяли в плен российских солдат.

Об этом сообщает командование ССО.

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Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведки на Донецком направлении заметили наблюдательный пункт россиян. Воины провели успешную работу и профессионально ликвидировали пункт захватчиков.

Военных РФ взяли в плен и впоследствии передали в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.

Один из оккупантов благодарит ВСУ за то, что его взяли в плен и оставили в живых. Говорит, что его отлично кормят.

Напомним, на Купянском направлении Харьковской области российские оккупанты сдаются в плен из-за сильных морозов. В течение прошлой недели на этом направлении около 10 военных РФ были взяты в плен.

Добавим, на Южном направлении бойцы ССО из HIMARS уничтожили вражеский замаскированный "Солнцепек". Эта система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений.