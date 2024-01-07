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В ССО показали, як знищили штурмову групу росіян під Авдіївкою

7 січня 2024 21:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ССО показали, як знищили штурмову групу росіян під Авдіївкою
Знищена штурмова група росіян. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України знищили там російську штурмову групу.

Кадри ліквідації окупантів опублікували ССО у своєму Telegram-каналі.

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Знищення штурмової групи під Авдіївкою

"Наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат", — йдеться у повідомленні.

В ССО розповіли, що за допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням воїни постійно моніторять найбільш небезпечні напрямки.

Так, оператори восьмого окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи з чотирьох окупантів.

"Мінометники зреагували моментально і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено", — зазначили військові.

Нагадаємо, що 3 січня на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом з його операторами.

Також ми писали, що на Донецькому напрямку оператори ССО знищили три ворожих зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим вдалося зафіксувати влучні удари на відео.

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