В ССО показали, як знищили штурмову групу росіян під Авдіївкою
На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України знищили там російську штурмову групу.
Кадри ліквідації окупантів опублікували ССО у своєму Telegram-каналі.
Знищення штурмової групи під Авдіївкою
"Наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат", — йдеться у повідомленні.
В ССО розповіли, що за допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням воїни постійно моніторять найбільш небезпечні напрямки.
Так, оператори восьмого окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи з чотирьох окупантів.
"Мінометники зреагували моментально і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено", — зазначили військові.
Нагадаємо, що 3 січня на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом з його операторами.
Також ми писали, що на Донецькому напрямку оператори ССО знищили три ворожих зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим вдалося зафіксувати влучні удари на відео.
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