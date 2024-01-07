В ССО показали, как уничтожили штурмовую группу россиян под Авдеевкой
На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток продвижения. Операторы Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины уничтожили там российскую штурмовую группу.
Кадры ликвидации оккупантов опубликовали ССО в своем Telegram-канале.
Уничтожение штурмовой группы под Авдеевкой
"Наши операторы в сотрудничестве с дружественными подразделениями Сил обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери", — говорится в сообщении.
В ССО рассказали, что с помощью дрона с ночным и тепловизионным видением воины постоянно мониторят наиболее опасные направления.
Так, операторы восьмого отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы из четырех оккупантов.
"Минометчики среагировали моментально и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", — отметили военные.
Напомним, что 3 января в Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовый разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.
Также мы писали, что на Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.
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