В ССО показали, как уничтожили штурмовую группу россиян под Авдеевкой

Уничтоженная штурмовая группа россиян. Фото: скриншот с видео

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток продвижения. Операторы Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины уничтожили там российскую штурмовую группу.

Кадры ликвидации оккупантов опубликовали ССО в своем Telegram-канале.

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"Наши операторы в сотрудничестве с дружественными подразделениями Сил обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери", — говорится в сообщении.

В ССО рассказали, что с помощью дрона с ночным и тепловизионным видением воины постоянно мониторят наиболее опасные направления.

Так, операторы восьмого отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы из четырех оккупантов.

"Минометчики среагировали моментально и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", — отметили военные.

Напомним, что 3 января в Запорожском направлении Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовый разведывательный беспилотник ZALA вместе с его операторами.

Также мы писали, что на Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.