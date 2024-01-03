Більше не полетить — ССО України знищили російський дрон разом з операторами

Момент влучання РСЗВ HIMARS у транспорт російських операторів. Фото: скриншот

Щодня українські військові боронять нашу землю від російських окупантів. При цьому сьогодні, на Запорізькому напрямку, Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA, разом з його операторами.

Відео українські спецпризначенці показали в соцмережах.

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Як видно на відео, російські військові використовували на місцині розвідувальний дрон ZALA. У ССО зафіксували місцеперебування ворожих операторів, та навели на них американську РСЗВ HIMARS, яка належить артилеристам підрозділу.

Керований снаряд здійснив ювелірне пряме влучання в транспорт росармійців. В результаті, операторів безпілотника було знищено разом з транспортом та дроном.

Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ показав відео, як ССО у співпраці з морською піхотою та СБУ знищили у Херсонській області російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

А не так давно Сили спеціальних операцій вдарили по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук" на Донеччині. Техніку було знищено за допомогою РЗСВ HIMARS.