Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Більше не полетить — ССО України знищили російський дрон разом з операторами arrow

Більше не полетить — ССО України знищили російський дрон разом з операторами

3 січня 2024 17:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Більше не полетить — ССО України знищили російський дрон разом з операторами
Момент влучання РСЗВ HIMARS у транспорт російських операторів. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Щодня українські військові боронять нашу землю від російських окупантів. При цьому сьогодні, на Запорізькому напрямку, Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA, разом з його операторами.

Відео українські спецпризначенці показали в соцмережах.

Читайте також:

ССО знищили російський дрон та його обслугу

Як видно на відео, російські військові використовували на місцині розвідувальний дрон ZALA. У ССО зафіксували місцеперебування ворожих операторів, та навели на них американську РСЗВ HIMARS, яка належить артилеристам підрозділу.

Керований снаряд здійснив ювелірне пряме влучання в транспорт росармійців. В результаті, операторів безпілотника було знищено разом з транспортом та дроном.

Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ показав відео, як ССО у співпраці з морською піхотою та СБУ знищили у Херсонській області російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".    

А не так давно Сили спеціальних операцій вдарили по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук" на Донеччині. Техніку було знищено за допомогою РЗСВ HIMARS. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі