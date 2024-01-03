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Больше не взлетит — ССО Украины уничтожили российский дрон вместе с операторами

3 января 2024 17:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Больше не взлетит — ССО Украины уничтожили российский дрон вместе с операторами
Момент попадания РСЗО HIMARS в транспорт российских операторов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Каждый день украинские военные защищают нашу землю от российских оккупантов. При этом сегодня, на Запорожском направлении, Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовой разведывательный беспилотник ZALA, вместе с его операторами.

Видео украинские спецназовцы показали в соцсетях.

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Как видно на видео, российские военные использовали на месте разведывательный дрон ZALA. В ССО зафиксировали местонахождение вражеских операторов и навели на них американскую РСЗО HIMARS, принадлежащую артиллеристам подразделения.

Управляемый снаряд выполнил ювелирное прямое попадание в транспорт росармейцев. В результате, операторы беспилотника были уничтожены вместе с транспортом и дроном.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ показал видео, как ССО в сотрудничестве с морской пехотой и СБУ уничтожили в Херсонской области российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".     

А недавно Силы специальных операций ударили по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" в Донецкой области. Техника была уничтожена с помощью РОСВ HIMARS.  

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