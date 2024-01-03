Больше не взлетит — ССО Украины уничтожили российский дрон вместе с операторами

Момент попадания РСЗО HIMARS в транспорт российских операторов. Фото: скриншот

Каждый день украинские военные защищают нашу землю от российских оккупантов. При этом сегодня, на Запорожском направлении, Силы специальных операций Украины уничтожили российский фронтовой разведывательный беспилотник ZALA, вместе с его операторами.

Видео украинские спецназовцы показали в соцсетях.

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Как видно на видео, российские военные использовали на месте разведывательный дрон ZALA. В ССО зафиксировали местонахождение вражеских операторов и навели на них американскую РСЗО HIMARS, принадлежащую артиллеристам подразделения.

Управляемый снаряд выполнил ювелирное прямое попадание в транспорт росармейцев. В результате, операторы беспилотника были уничтожены вместе с транспортом и дроном.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ показал видео, как ССО в сотрудничестве с морской пехотой и СБУ уничтожили в Херсонской области российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

А недавно Силы специальных операций ударили по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" в Донецкой области. Техника была уничтожена с помощью РОСВ HIMARS.