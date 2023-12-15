У ССО показали роботу снайперів по саперних групах росіян на Купʼянському напрямку
На Куп'янському напрямку снайпери Сил Спеціальних Операцій ЗСУ виявили дві саперні групи росіян. Вони планували встановити в лісі інженерні загородження.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
ССО знищили саперні групи окупантів
"Під час нічного спостереження на найбільш небезпечних ділянках на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку виявили дві ворожі саперні групи", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що ворожа група планувала встановити в лісі інженерні загородження.
Проте снайпери ССО відкрили вогонь по цілях і знищили обидві групи у складі чотирьох окупантів
Нагадаємо, що 14 грудня у Сумській області українські захисники виявили декілька осіб російської ДРГ. Прикордонники та Сили оборони вступили в бій з ворогом.
Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на північних ділянках Харківщини почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.
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