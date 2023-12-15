В ССО показали работу снайперов по саперным группам россиян на Купянском направлении
На Купянском направлении снайперы Сил Специальных Операций ВСУ обнаружили две саперные группы россиян. Они планировали установить в лесу инженерные заграждения.
Об этом сообщает пресс-служба ССО.
ССО уничтожили саперные группы оккупантов
"Во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы", — говорится в сообщении.
Известно, что вражеская группа планировала установить в лесу инженерные заграждения.
Однако снайперы ССО открыли огонь по целям и уничтожили обе группы в составе четырех оккупантов.
Напомним, что 14 декабря в Сумской области украинские защитники обнаружили несколько человек российской ДРГ. Пограничники и Силы обороны вступили в сражение с врагом.
Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на северных участках Харьковщины участились выходы российских диверсионно-разведывательных групп. Однако украинские воины продолжают отражать вражеские атаки.
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