В ССО показали работу снайперов по саперным группам россиян на Купянском направлении

Работа ССО по саперным группам россиян. Фото: скриншот с видео

На Купянском направлении снайперы Сил Специальных Операций ВСУ обнаружили две саперные группы россиян. Они планировали установить в лесу инженерные заграждения.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

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"Во время ночного наблюдения на наиболее опасных участках на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка обнаружили две вражеские саперные группы", — говорится в сообщении.

Известно, что вражеская группа планировала установить в лесу инженерные заграждения.

Однако снайперы ССО открыли огонь по целям и уничтожили обе группы в составе четырех оккупантов.

Напомним, что 14 декабря в Сумской области украинские защитники обнаружили несколько человек российской ДРГ. Пограничники и Силы обороны вступили в сражение с врагом.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на северных участках Харьковщины участились выходы российских диверсионно-разведывательных групп. Однако украинские воины продолжают отражать вражеские атаки.