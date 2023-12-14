На Сумщині прикордонники вступили в бій з російською ДРГ

Український прикордонник зі зброєю в руках. Фото: ДПСУ

У Сумській області українські захисники виявили декілька осіб російської ДРГ. Прикордонники та Сили оборони вступили в бій з ворогом.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

На кордоні відбувся бій з ДРГ

Відомо, що минулої доби прикордонний наряд разом з військовослужбовцями ЗСУ виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. Українські бійці відкрили по диверсантах вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Водночас для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки.

У результаті бою окупанти відійшли з української території, втрати ворога наразі уточнюються.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на північних ділянках Харківщини почастішали виходи російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські воїни продовжують відбивати ворожі атаки.

Крім того, ми писали, що в результаті нападу російської ДРГ на прикордонників у Чернігівській області відомо про трьох загиблих та одного полоненого. Йдеться про 47-річного Миколу Ганжу, якого росіяни забрали з собою.