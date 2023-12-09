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Напад російської ДРГ на прикордонників на Чернігівщині — відомі деталі

9 грудня 2023 04:55
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Інна Буряк
редактор
Напад російської ДРГ на прикордонників на Чернігівщині — відомі деталі
Український прикордонник на службі. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В результаті нападу російської ДРГ на прикордонників у Чернігівській області відомо про трьох загиблих та одного полоненого. Йдеться про 47-річного Миколу Ганжу, якого росіяни забрали з собою.

Про це повідомляє Вісник Ч

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Зазначається, що поблизу Миколаївки Новгород-Сіверського району через кордон перейшла російська диверсійно-розвідувальна група. В той час в бліндажі чергувало четверо прикордонників.

"Двох прикордонників знайшли розстріляними біля бліндажа, третього застрелили всередині, четвертий зник. Добу про нього нічого не було відомо", — йдеться в повідомленні.

Пізніше про Миколу Ганжу дізналися, ДРГ забрала його в полон у Росію. А двох працівників прикордонної служби з Чернігівської області поховали 4 грудня.

Прикордонник Микола Ганжа, якого росіяни забрали в полон
Прикордонник Микола Ганжа, якого росіяни забрали в полон. Фото: Вісник Ч

Одному — Андрію Трихлібу 40 років, він родом із Чернігівського району. Колишній майстр лісу, пройшов АТО в 2014-2015 роках, а з 2022 року знову став на захист країни. Після того, як побував на передовій, повернувся на Чернігівщину. В нього залишилося троє неповнолітніх дітей.

Іншому — Руслану Волоху 24 роки. Хлопець народився і виріс у Носівці. Навчався на продавця-консультанта, але після навчання став прикордонником.

Нагадаємо, що в Чернігівській області російська ДРГ забрала рації та зачистила бліндаж прикордонників.

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