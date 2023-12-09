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Нападение российской ДРГ на пограничников в Черниговской области — известны детали

9 декабря 2023 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нападение российской ДРГ на пограничников в Черниговской области — известны детали
Украинский пограничник на службе. Фото: ГНСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате нападения российской ДРГ на пограничников в Черниговской области известно о трех погибших и одном пленнике. Речь идет о 47-летнем Николае Ганже, которого россияне забрали с собой.

Об этом сообщает Вестник Ч.

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Отмечается, что вблизи Николаевки Новгород-Северского района через границу перешла российская диверсионно-разведывательная группа. В то время в блиндаже дежурили четверо пограничников.

"Двух пограничников нашли расстрелянными у блиндажа, третьего застрелили внутри, четвертый исчез. Сутки о нем ничего не было известно", — говорится в сообщении.

Позже о Николае Ганже узнали, ДРГ забрала его в плен в Россию. А двое работников пограничной службы из Черниговской области похоронены 4 декабря.

Пограничник Николай Ганжа, которого россияне забрали в плен
Пограничник Николай Ганжа, которого россияне забрали в плен. Фото: Вестник Ч

Одному — Андрею Трихлебу 40 лет, он родом из Черниговского района. Бывший мастер леса, прошел АТО в 2014-2015 годах, а с 2022 года снова стал на защиту страны. После того как побывал на передовой, вернулся на Черниговщину. У него остались трое несовершеннолетних детей.

Другому — Руслану Волоху 24 года. Парень родился и вырос в Носовке. Учился на продавца-консультанта, но после учебы стал пограничником.

Напомним, что в Черниговской области российская ДРГ забрала рации и зачистила блиндаж пограничников.

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