В Сумской области пограничники вступили в бой с российской ДРГ

Украинский пограничник с оружием в руках. Фото: ГНСУ

В Сумской области украинские защитники обнаружили несколько человек российской ДРГ. Пограничники и Силы обороны вступили в сражение с врагом.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Известно, что за прошедшие сутки пограничный наряд вместе с военнослужащими ВСУ обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, двигавшихся с территории страны-агрессора. Украинские бойцы открыли по диверсантам огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

В то же время, для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГНСУ и Сил обороны, привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

В результате боя оккупанты отошли с украинской территории, потери врага пока уточняются.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на северных участках Харьковщины участились выходы российских диверсионно-разведывательных групп. Однако украинские воины продолжают отражать вражеские атаки.

Кроме того, мы писали, что в результате нападения российской ВРГ на пограничников в Черниговской области известно о трех погибших и одном пленнике. Речь идет о 47-летнем Николае Ганже, которого россияне забрали с собой.