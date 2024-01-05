За тиждень на Донецькому напрямку ССО уразили три ворожих ЗРК "Бук"
На Донецькому напрямки оператори ССО знищили три ворожих зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим вдалося зафіксувати влучні удари на відео.
Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Ювелірна робота операторів ССО
"Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, саме оператори 3-го окремого полку ССО виявили ворожі цілі та завдали по них влучних ударів. Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, а ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню.
Інші успіхи українських бійців у новому році
Українські військові на Куп'янському напрямку значно збільшили втрати супротивника. Так, на зазначеній ділянці за допомогою БпЛА військові знищили ворожий пункт спостереження з особовим складом.
3 січня українські прикордонники професійно знищили два ворожих укриття, авто та склад боєкомплекту окупантів на півдні. Бійці скинули на росіян вибухівку з дрона.
А в переддень нового року на Харківському напрямку українські прикордонники влучили у ворожий склад з боєприпасами. Внаслідок удару там почалася пожежа.
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