За тиждень на Донецькому напрямку ССО уразили три ворожих ЗРК "Бук"

Знищення ворожих ЗРК "Бук". Фото: скриншот з відео

На Донецькому напрямки оператори ССО знищили три ворожих зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим вдалося зафіксувати влучні удари на відео.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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"Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, саме оператори 3-го окремого полку ССО виявили ворожі цілі та завдали по них влучних ударів. Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, а ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню.

Інші успіхи українських бійців у новому році

Українські військові на Куп'янському напрямку значно збільшили втрати супротивника. Так, на зазначеній ділянці за допомогою БпЛА військові знищили ворожий пункт спостереження з особовим складом.

3 січня українські прикордонники професійно знищили два ворожих укриття, авто та склад боєкомплекту окупантів на півдні. Бійці скинули на росіян вибухівку з дрона.

А в переддень нового року на Харківському напрямку українські прикордонники влучили у ворожий склад з боєприпасами. Внаслідок удару там почалася пожежа.

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