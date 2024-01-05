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За тиждень на Донецькому напрямку ССО уразили три ворожих ЗРК "Бук"

5 січня 2024 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
За тиждень на Донецькому напрямку ССО уразили три ворожих ЗРК "Бук"
Знищення ворожих ЗРК "Бук". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Донецькому напрямки оператори ССО знищили три ворожих зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим вдалося зафіксувати влучні удари на відео.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

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"Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку армія противника за тиждень втратила три зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, саме оператори 3-го окремого полку ССО виявили ворожі цілі та завдали по них влучних ударів.  Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, а ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню.

Інші успіхи українських бійців у новому році

Українські військові на Куп'янському напрямку значно збільшили втрати супротивника. Так, на зазначеній ділянці за допомогою БпЛА військові знищили ворожий пункт спостереження з особовим складом.

3 січня українські прикордонники професійно знищили два ворожих укриття, авто та склад боєкомплекту окупантів на півдні. Бійці скинули на росіян вибухівку з дрона.

А в переддень нового року на Харківському напрямку українські прикордонники влучили у ворожий склад з боєприпасами. Внаслідок удару там почалася пожежа.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТОП-5 успіхів ЗСУ в 2023 році. 

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