Кораблі РФ - скільки Україна знищила ворожих суден

Скільки Україна знищила російських кораблів за час війни — ексклюзив Новини.LIVE
З початку війни Україна знищила понад 20 російських кораблів. При цьом серед них є три великі десантні судна.
Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в інтерв'ю для Новини.LIVE
Кораблі РФ, знищені під час війни
"Якщо говорити про десантні кораблі, то знищено три, ще чотири перебувають у ремонті й шість залишаються в строю з 13. Загалом кількість знищених кораблів перевищує позначку 20. Принаймні пошкоджених точно понад 20 одиниць", — говорить він.
Плетенчук зазначив, що якщо говорити про Одеську область, то там також пошкоджено близько 10 одиниць. Потрібно розділяти поняття, як виведені з ладу, пошкоджені та знищені.
"Знищений — це корабель, який вже не може далі бути у використанні. Це стосується таких кораблів: "Новочеркаськ", "Саратов". Наприклад, таке судно, як "Мінськ", ми вважаємо, що воно не підлягає відновленню", — додав Дмитро Плетенчук.
Нагадаємо, що в серпні 2023 року Україна завдала удар по порту Новоросійська. Це був ключовий момент для поновлення роботи "зернового коридору".
Крім того, останні чотири місяці року Росія систематично втрачала свої кораблі в Чорному морі, що змусило її перемістити флот у безпечніше місце — в Новоросійськ. За попередніми даними експертів, зараз ЧФ РФ втратив 20% боєздатних судів.
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