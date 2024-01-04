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Скільки Україна знищила російських кораблів за час війни — ексклюзив Новини.LIVE

4 січня 2024 11:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кораблі РФ - скільки Україна знищила ворожих суден
Військові кораблі Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З початку війни Україна знищила понад 20 російських кораблів. При цьом серед них є три великі десантні судна.

Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук в інтерв'ю для Новини.LIVE

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"Якщо говорити про десантні кораблі, то знищено три, ще чотири перебувають у ремонті й шість залишаються в строю з 13. Загалом кількість знищених кораблів перевищує позначку 20. Принаймні пошкоджених точно понад 20 одиниць", — говорить він.

Плетенчук зазначив, що якщо говорити про Одеську область, то там також пошкоджено близько 10 одиниць. Потрібно розділяти поняття, як виведені з ладу, пошкоджені та знищені.

"Знищений — це корабель, який вже не може далі бути у використанні. Це стосується таких кораблів: "Новочеркаськ", "Саратов". Наприклад, таке судно, як "Мінськ", ми вважаємо, що воно не підлягає відновленню", — додав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Україна завдала удар по порту Новоросійська. Це був ключовий момент для поновлення роботи "зернового коридору".

Крім того, останні чотири місяці року Росія систематично втрачала свої кораблі в Чорному морі, що змусило її перемістити флот у безпечніше місце — в Новоросійськ. За попередніми даними експертів, зараз ЧФ РФ втратив 20% боєздатних судів.

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