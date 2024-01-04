Корабли РФ - сколько Украина уничтожила вражеских судов

Военные корабли России. Фото: росСМИ

С начала войны Украина уничтожила более 20 российских кораблей. При этом, среди них есть три больших десантных суда.

Об этом сообщил спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в интервью для Новини.LIVE

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"Если говорить про десантные корабли, то уничтожено три, еще четыре находятся в ремонте и шесть остаются в строю из 13. В целом, количество уничтоженных кораблей превышает отметку 20. По крайне мере поврежденных точно больше 20 единиц", — говорит он.

Плетенчук указал, что если говорить про Одесскую область, то там тоже повреждено около 10 единиц. Нужно разделять понятия, как выведенный из строя, поврежденный и уничтоженный.

"Уничтоженный — это корабль, который уже не может дальше быть в использовании. Это касается таких кораблей: "Новочеркасск", "Саратов". К примеру, такое судно, как "Минск", мы считаем, что оно не подлежит восстановлению", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что в августе 2023 года Украина осуществила удар по порту Новороссийска. Это был ключевой момент для возобновления работы "зернового коридора".

Кроме того, в последние четыре месяца года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.