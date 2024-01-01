Перемоги ЗСУ 2023 року, контрнаступ, знищення кораблів, битви за Бахмут, Авдіївку і Мар'їнку

Українські воїни на морі. Фото: ЗСУ

Повномасштабна російсько-українська війна триває, вона не закінчилася 2023 року. Але ЗСУ зуміли здобути за цей рік кілька відчутних успіхів. Про них — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

1. Оборона міст Донбасу

Цей пункт дехто може не вважати успіхом і перемогою Збройних сил України. Бо формально російські війська таки захопили більшу частину Бахмута, зуміли зайти на територію, яка ще нещодавно була містом Мар’їнка. Але у цих випадках успішність української армії варто оцінювати не за звичним критерієм, не за критерієм-2022, коли ЗСУ звільнила частину Харківської та Херсонської областей.

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Окупаційний контингент влаштував справжній штурм спочатку Бахмута, потім Авдіївки і Мар’їнки. Сили на донецькі ділянки фронту військово-політичне керівництво Російської Федерації кинуло величезні — бо наказ взяти ці міста був не суто військовим, а політичним.

І при цьому, здобувши незначний тактичний успіх, росіяни втратили таку кількість військ, що, скажімо, про подальший наступ на Краматорськ і Слов’янськ після Бахмута у них уже просто не йшлося. Тож головним успіхом Збройних сил України на Донбасі 2023 року стало те, що вони змогли не просто зупинити окупаційні війська, а й знищили таку їх кількість, що про серйозні наступальні плани наприкінці року міністр оборони РФ Сергій Шойгу навіть не згадував.

2. Літній контрнаступ

Ще одна неочевидна для багатьох — особливо після зимово-весняних очікувань і просторікувань різних спікерів (деякі з них, до речі, зараз почали говорити зовсім протилежні речі) — перемога Збройних сил України.

Так, головної мети — просування до Азовського моря, розрізування окупованої росіянами території Півдня України і фактичне блокування угруповання окупантів на Херсонщині — досягнуто не було. Але не тому, що українська армія не підготувалася до цього контрнаступу.

Фактично ЗСУ вступили у бій на Мелітопольському та Бердянському напрямках, основних ділянках фронту, де розпочався контрнаступ, без повноцінного прикриття з повітря. Що позначилося на усіх аспектах воєнних дій — скажімо, нормальної розмінувальної роботи неможливо було провести. А мінні поля росіяни за зиму та весну встигли підготувати неймовірних розмірів.

І разом з цим українська армія зуміла відбити в окупантів частину території й закріпитися на ній. Ба більше, у кількох місцях ЗСУ пройшли фактично усю "лінію Суровікіна", що само по собі є неймовірним успіхом — бо цей укріплений район є найпотужнішою оборонною спорудою на фронтах російсько-української війни.

3. Звільнення "вишок Бойка"

Бурові нафтогазові платформи, які розташовані у північно-західній частині Чорного моря, між Одесою й окупованим Кримом, так звані "вишки Бойка", були окуповані російською армією ще 2014 року. Ці об’єкти окупанти використовували не тільки за прямим призначенням, а й для військових цілей. На цих вишках були встановлені засоби радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки.

Ще 2022 року Збройні сили України завдали ракетного удару по цих платформах, знищивши частину російського обладнання. А у вересні 2023-го підрозділ Головного управління розвідки Міноборони здійснив блискавичну операцію зі звільнення цих об’єктів від російської присутності.

При цьому українські воїни навіть зуміли підбити російський літак Су-30, який намагався завадити десанту українців на "вишки Бойка". Цей успіх означав кінець контролю окупаційних військ за північно-західною частиною Чорного моря.

4. Закриття неба над Києвом

Восени та взимку 2022 року російські окупанти завдали численних ракетних ударів по тилових українських містах. Були пошкоджені чи зруйновані об’єкти енергетичної інфраструктури, Україна пережила низку блекаутів.

2023 року ситуація змінилася. Перш за все — для Києва. Навесні Збройні сили України отримали першу американську систему протиповітряної оборони Patriot. І цей крок кардинально змінив ситуацію в небі над українською столицею.

Уже в травні, коли росіяни провели цілу низку ракетних ударів по Києву, ППО, озброєна американською технікою, збила всі ракети. Включно із гіперзвуковими "Кинджалами", на які окупанти покладали великі надії. Надалі ситуація для росіян не покращилася.

І навіть під час найбільшого в історії російсько-української війни ракетного удару 29 грудня у небі над Києвом була збита максимальна кількість російських крилатих ракет. Тож 2023 рік можна вважати початком побудови нової системи повітряної безпеки в Україні.

5. Фактичне знищення Чорноморського флоту РФ

2023 року українські війська хоч і не змогли увійти на територію окупованого ще дев’ять років тому Кримського півострову, але провели низку дуже успішних операцій з використанням як авіації, так і ракетних систем.

Спочатку британсько-французькими крилатими ракетами Storm Shadow і українськими протикорабельними ракетами "Нептун", а потім і американськими балістичними ракетами ATACMS ЗСУ пошкодили і знищили велику кількість російських військових об’єктів, а також військову техніку Чорноморського флоту — зокрема, субмарину "Ростов-на-Дону", великі десантні кораблі "Мінськ" та "Новочеркаськ".

Саме удар по флоту можна вважати ключовим під час повітряної кримської операції 2023 року. Великі десантні кораблі, субмарина-носій ракет "Калібр", інші одиниці ЧФ РФ — усе це було втрачено росіянами і фактично ознаменувало кінець планам окупантів щодо морської операції на Півдні України. Ба більше, ближче до кінця року росіяни взагалі заговорили про перебазування Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська чи навіть аж в окупований РФ грузинський порт Сухумі.