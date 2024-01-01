Победы ВСУ 2023 года, контрнаступление, уничтожение кораблей, битвы за Бахмут, Авдеевку и Марьинку

Украинские воины на море. Фото: ВСУ

Полномасштабная российско-украинская война продолжается, она не закончилась в 2023 году. Но ВСУ сумели получить за этот год несколько ощутимых успехов. О них — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

1. Оборона городов Донбасса

Этот пункт некоторые могут не считать успехом и победой Вооруженных сил Украины. Потому что формально российские войска захватили большую часть Бахмута, сумели зайти на территорию, которая еще недавно была городом Марьинка. Но в этих случаях успешность украинской армии следует оценивать не по привычному критерию, не по критерию-2022, когда ВСУ освободила часть Харьковской и Херсонской областей.

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Оккупационный контингент устроил настоящий штурм сначала Бахмута, затем Авдеевки и Марьинки. Силы на донецкие участки фронта военно-политическое руководство Российской Федерации бросило огромные — приказ взять эти города был не сугубо военным, а политическим.

И при этом, снискав незначительный тактический успех, россияне потеряли такое количество войск, что, скажем, о дальнейшем наступлении на Краматорск и Славянск после Бахмута у них уже просто не было. Главным успехом Вооруженных сил Украины на Донбассе 2023 года стало то, что они смогли не просто остановить оккупационные войска, но и уничтожили такое их количество, что о серьезных наступательных планах в конце года министр обороны РФ Сергей Шойгу даже не заикался.

2. Летнее контрнаступление

Еще одна неочевидная для многих — особенно после зимне-весенних ожиданий и разглагольствований разных спикеров (некоторые из них, кстати, сейчас начали говорить совершенно противоположные вещи) — победа Вооруженных сил Украины.

Так, главная цель — продвижение к Азовскому морю, разрезание оккупированной россиянами территории Юга Украины и фактическая блокировка группировки оккупантов в Херсонской области — достигнута не была. Но не потому, что украинская армия не подготовилась к этому контрнаступлению.

Фактически ВСУ вступили в бой на Мелитопольском и Бердянском направлениях, основных участках фронта, где началось контрнаступление без полноценного прикрытия с воздуха. Что сказалось на всех аспектах военных действий, скажем, нормальной разминочной работы невозможно было провести. А минные поля россияне за зиму и весну успели подготовить невероятные размеры.

И при всем этом украинская армия сумела отразить у оккупантов часть территории и закрепиться на ней. Более того, в нескольких местах ВСУ прошли фактически всю "линию Суровикина", что само по себе является невероятным успехом — потому что этот укрепленный район является мощнейшим оборонительным сооружением на фронтах российско-украинской войны.

3. Освобождение "вышек Бойко"

Буровые нефтегазовые платформы, расположенные в северо-западной части Черного моря, между Одессой и оккупированным Крымом, так называемые "вышки Бойко" были оккупированы российской армией еще в 2014 году. Эти объекты оккупанты использовали не только по прямому назначению, но и для военных целей. На этих вышках были установлены средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

Еще в 2022 году Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по этим платформам, уничтожив часть российского оборудования. А в сентябре 2023-го подразделение Главного управления разведки Минобороны провело молниеносную операцию по освобождению этих объектов от российского присутствия.

При этом украинские воины даже сумели подбить российский самолет Су-30, пытавшийся помешать десанту украинцев на "вышки Бойко". Этот успех означал конец контроля оккупационных войск за северо-западной частью Черного моря.

4. Закрытие неба над Киевом

Осенью и зимой 2022 года российские оккупанты нанесли многочисленные ракетные удары по тыловым украинским городам. Были повреждены или разрушены объекты энергетической инфраструктуры, Украина пережила ряд блэкаутов.

В 2023 году ситуация изменилась. Прежде всего — для Киева. Весной Вооруженные силы Украины получили первую американскую систему противовоздушной обороны Patriot. Этот шаг кардинально изменил ситуацию в небе над украинской столицей.

Уже в мае, когда россияне провели целый ряд ракетных ударов по Киеву, ПВО, вооруженная американской техникой, сбила все ракеты. Включая гиперзвуковые "Кинжалы", на которые оккупанты возлагали большие надежды. В дальнейшем ситуация для россиян не улучшилась.

И даже во время крупнейшего в истории российско-украинской войны ракетного удара 29 декабря в небе над Киевом было сбито максимальное количество крылатых ракет. Так что 2023 год можно считать началом построения новой системы воздушной безопасности в Украине.

5. Фактическое уничтожение Черноморского флота РФ

2023 украинские войска хоть и не смогли войти на территорию оккупированного еще девять лет назад Крымского полуострова, но провели ряд очень успешных операций с использованием как авиации, так и ракетных систем.

Сначала британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow и украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", а затем и американскими баллистическими ракетами ATACMS ВСУ повредили и уничтожили большое количество российских военных объектов, а также военную технику Черноморского флота — в частности, субмарина "Ростов-на-Дону", большие десантные корабли "Минск" и "Новочеркасск".

Именно удар по флоту можно считать ключевым в воздушной крымской операции 2023 года. Большие десантные корабли, субмарина-носитель ракет "Калибр", другие единицы ЧФ РФ — все это было потеряно россиянами, и фактически ознаменовало конец планов оккупантов по морской операции на Юге Украины. Более того, ближе к концу года россияне вообще заговорили о перебазировании Черноморского флота из Крыма в Новороссийск или даже в оккупированный РФ грузинский порт Сухуми.