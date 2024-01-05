За неделю на Донецком направлении ССО поразили три вражеских ЗРК "Бук"

Уничтожение вражеских ЗРК "Бук". Фото: скриншот с видео

На Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

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"Благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении армия противника за неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36", — говорится в сообщении.

Как известно, именно операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили вражеские цели и нанесли по ним точный удар. В результате огневых поражений один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, а еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению.

Другие успехи украинских бойцов в новом году

Украинские военные на Купянском направлении значительно увеличили потери противника. Так, на указанном участке с помощью БпЛА военные уничтожили вражеский пункт наблюдения с личным составом.

3 января украинские пограничники профессионально уничтожили два вражеских укрытия, авто и склад боекомплекта оккупантов на юге. Бойцы сбросили на россиян взрывчатку с дрона.

А в канун нового года на Харьковском направлении украинские пограничники попали во вражеский склад с боеприпасами. В результате удара там начался пожар.

Напомним, недавно мы писали о ТОП-5 успехах ВСУ в 2023 году.