За неделю на Донецком направлении ССО поразили три вражеских ЗРК "Бук"
На Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.
Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Ювелирная работа операторов ССО
"Благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении армия противника за неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36", — говорится в сообщении.
Как известно, именно операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили вражеские цели и нанесли по ним точный удар. В результате огневых поражений один зенитный ракетный комплекс уничтожен полностью, а еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению.
Другие успехи украинских бойцов в новом году
Украинские военные на Купянском направлении значительно увеличили потери противника. Так, на указанном участке с помощью БпЛА военные уничтожили вражеский пункт наблюдения с личным составом.
3 января украинские пограничники профессионально уничтожили два вражеских укрытия, авто и склад боекомплекта оккупантов на юге. Бойцы сбросили на россиян взрывчатку с дрона.
А в канун нового года на Харьковском направлении украинские пограничники попали во вражеский склад с боеприпасами. В результате удара там начался пожар.
Напомним, недавно мы писали о ТОП-5 успехах ВСУ в 2023 году.
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