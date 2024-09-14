Українські військові знищили техніку та піхоту росіян на Харківщині — відео ударів

Російський окупант поряд з квадроциклом. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів та їх техніку. Вони показали удари по ворожих квадроциклах, боєкомплектах та піхоті.

Відео опублікували бійці Третьої штурмової у Telegram.

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Військові розповіли, що один квадроцикл російських окупантів тягнув причеп з боєкомплектом на позиції. Інший вдалося помітити разом із живою силою.

"Техніка для передової хоч і мобільна, проте вразлива для наших дронів — і в статиці, і на ходу", — наголосили воїни.

По окупантах вдарили з FPV бійці Третьої штурмової, пілоти Fatum з Протитанкового батальйону. Події відбувалися на Харківському напрямку.