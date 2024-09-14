Украинские военные уничтожили технику и пехоту россиян на Харьковщине — видео ударов

Российский оккупант рядом с квадроциклом. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику. Они показали удары по вражеским квадроциклам, боекомплектам и пехоте.

Видео опубликовали бойцы Третьей штурмовой в Telegram.

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Удары по оккупантам

Военные рассказали, что один квадроцикл российских оккупантов тянул прицеп с боекомплектом на позиции. Другой удалось заметить вместе с живой силой.

"Техника для передовой хоть и мобильная, однако уязвима для наших дронов — и в статике, и на ходу", — отметили воины.

По оккупантам ударили из FPV бойцы Третьей штурмовой, пилоты Fatum из Противотанкового батальона. События происходили на Харьковском направлении.