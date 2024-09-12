Батальйон "Едельвейс" збив російський дрон "Мерлін-ВР"

Збиття російського дрона "Мерлін-ВР". Фото: Скриншот

Пілоти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" вперше в історії бригади збили ворожий безпілотник "Мерлін-ВР" за допомогою FPV-дрона. Це досягнення вкотре доводить професіоналізм і майстерність хлопців, які не залишають ворогу жодних шансів.

Про це бійці повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

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Цей російський експериментальний БпЛА призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Його розробник — "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" у Смоленську.

Дрон може підійматись на висоту до п'яти кілометрів. Розвідку він проводить протягом 10 годин та може нести на борту різної розвідувальної апаратури до восьми кілограмів.