В Росії зламали сайти російських компаній, які виробляють компоненти для зброї окупантів

Хакери ГУР на честь Дня розвідки атакували російські оборонні компанії
Хакери Головного управління розвідки Міноборони України на честь Дня розвідки 7 вересня атакували низку компаній російського ВПК. У перелік потрапили ворожі підприємства, які виробляють компоненти та запчастини для зброї та іншої російської бойової техніки.
Про це інформує пресслужба розвідвідомства.
Хакери ГУР атакували компанії російського ВПК
"7 вересня 2024 року кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення геноцидної війни", — йдеться у повідомленні розвідників.
У відомстві додають, що під атакою опинились підприємства, які причетні до російського вторгнення в Україну та компанії, які входять до російського ВПК:
- "СМКомплект ЕК";
- "КрістЕлКом";
- "КонтурНИИРС";
- "Чіп-проф";
- "Челябінський завод промислової модернізації";
- "Сибінструмент";
- "Смєтка.ру" та низка інших.
Під атаку також потрапила платформа так званого "Сімферопольського форуму".
"В результаті кібероперації фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій", — кажуть розвідники, та додали, що залишили на зламаних ресурсах привітання з Днем Воєнної розвідки України.
Читайте Новини.LIVE!