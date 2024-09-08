В Росії зламали сайти російських компаній, які виробляють компоненти для зброї окупантів

Хакер за роботою. Ілюстративне фото: Kacper Pempel/REUTERS

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України на честь Дня розвідки 7 вересня атакували низку компаній російського ВПК. У перелік потрапили ворожі підприємства, які виробляють компоненти та запчастини для зброї та іншої російської бойової техніки.

Про це інформує пресслужба розвідвідомства.

Читайте також:

Хакери ГУР атакували компанії російського ВПК

"7 вересня 2024 року кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення геноцидної війни", — йдеться у повідомленні розвідників.

У відомстві додають, що під атакою опинились підприємства, які причетні до російського вторгнення в Україну та компанії, які входять до російського ВПК:

"СМКомплект ЕК";

"КрістЕлКом";

"КонтурНИИРС";

"Чіп-проф";

"Челябінський завод промислової модернізації";

"Сибінструмент";

"Смєтка.ру" та низка інших.

Під атаку також потрапила платформа так званого "Сімферопольського форуму".

Повідомлення від ГУР на атакованому ресурсі. Джерело: ГУР

"В результаті кібероперації фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій", — кажуть розвідники, та додали, що залишили на зламаних ресурсах привітання з Днем Воєнної розвідки України.