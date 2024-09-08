У чому особливість робопса, який допомагає українським військовим здійснювати розвідку

Український військовослужбовець. Скриншот відео t.me/Khortytsky_wind

Українські захисники продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат. Зокрема зведений підрозділ "Медоїди" аеророзвідки 2-го механізованого батальйону 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка ефективно нищить окупантів на східному напрямку, а допомагає бійцям у цьому невидимий розвідник-робопес.

Про це в суботу, 7 вересня, повідомило ОСУВ "Хортиця".

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Як працює робопес і в чому його особливість

Головними перевагами робопса є мобільність, непомітність і здатність працювати безшумно. Робот маленького розміру, однак може розвивати велику швидкість.

За словами бійців, цей розвідник можна замаскувати будь-де. Він зберігатиме активність і зніматиме все, що відбувається навколо, у різних умовах.

Також робопса можна використовувати для доставки вантажів, наприклад, гранат або набоїв.

"Перемога на полі бою за тим, хто впроваджує новітні технології. Зведений підрозділ "Медоїд" разом із своїм незмінним помічником успішно поріджує ряди окупантів на сході України", — повідомили військові.