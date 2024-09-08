В чем особенность робопса, помогающего украинским военным осуществлять разведку

Украинский военнослужащий. Скриншот видео t.me/Khortytsky_wind

Украинские защитники продолжают наносить врагу существенные потери. В частности, сводное подразделение "Медоеды" аэроразведки 2-го механизированного батальона 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко эффективно уничтожает оккупантов на восточном направлении, а помогает бойцам в этом невидимый разведчик-робопес.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщила ОСГВ "Хортица".

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Главными преимуществами робопса является мобильность, незаметность и способность работать бесшумно. Робот маленького размера, однако может развивать большую скорость.

По словам бойцов, этот разведчик можно замаскировать где угодно. Он будет сохранять активность и снимать все происходящее вокруг в разных условиях.

Также робопса можно использовать для доставки грузов, например гранат или патронов.

"Победа на поле боя за теми, кто внедряет новейшие технологии. Сводное подразделение "Медоед" вместе со своим неизменным помощником успешно делает менее численными ряды оккупантов на востоке Украины", — сообщили военные.