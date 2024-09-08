В чем особенность робопса, помогающего украинским военным осуществлять разведку

Украинские военные показали, как работает невидимый разведчик-робопес
Украинские защитники продолжают наносить врагу существенные потери. В частности, сводное подразделение "Медоеды" аэроразведки 2-го механизированного батальона 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко эффективно уничтожает оккупантов на восточном направлении, а помогает бойцам в этом невидимый разведчик-робопес.
Об этом в субботу, 7 сентября, сообщила ОСГВ "Хортица".
Как работает робопес и в чем его особенность
Главными преимуществами робопса является мобильность, незаметность и способность работать бесшумно. Робот маленького размера, однако может развивать большую скорость.
По словам бойцов, этот разведчик можно замаскировать где угодно. Он будет сохранять активность и снимать все происходящее вокруг в разных условиях.
Также робопса можно использовать для доставки грузов, например гранат или патронов.
"Победа на поле боя за теми, кто внедряет новейшие технологии. Сводное подразделение "Медоед" вместе со своим неизменным помощником успешно делает менее численными ряды оккупантов на востоке Украины", — сообщили военные.
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