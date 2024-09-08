В России взломали сайты российских компаний, производящих компоненты для оружия окупантов

Хакер за работой. Иллюстративное фото: Kacper Pempel/REUTERS

Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины в честь Дня разведки 7 сентября атаковали ряд компаний российского ВПК. В список попали вражеские предприятия, производящие компоненты и запчасти для оружия и другой российской боевой техники.

Об этом информирует пресс-служба разведомства.

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"7 сентября 2024 года киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны", — говорится в сообщении разведчиков.

В ведомстве добавляют, что под атакой оказались предприятия, причастные к российскому вторжению в Украину и входящие в российский ВПК компании.

"СМКомплект ЭК";

"КристЭлКом";

"КонтурНИИРС";

"Чип-проф";

"Челябинский завод промышленной модернизации";

"Сибинструмент";

"Сметка.ру" и ряд других.

Под атаку также попала платформа так называемого "Симферопольского форума".

Сообщение от ГУР на атакованом ресурсе. Источник: ГУР

"В результате кибероперации специалисты ГУР МОУ получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий", — говорят разведчики и добавили, что оставили на взломанных ресурсах поздравления с Днем Военной разведки Украины.