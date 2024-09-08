В России взломали сайты российских компаний, производящих компоненты для оружия окупантов

Хакеры ГУР в честь Дня разведки атаковали российские оборонные компании
Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины в честь Дня разведки 7 сентября атаковали ряд компаний российского ВПК. В список попали вражеские предприятия, производящие компоненты и запчасти для оружия и другой российской боевой техники.
Об этом информирует пресс-служба разведомства.
Хакеры ГУР атаковали компании российского ВПК
"7 сентября 2024 года киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны", — говорится в сообщении разведчиков.
В ведомстве добавляют, что под атакой оказались предприятия, причастные к российскому вторжению в Украину и входящие в российский ВПК компании.
- "СМКомплект ЭК";
- "КристЭлКом";
- "КонтурНИИРС";
- "Чип-проф";
- "Челябинский завод промышленной модернизации";
- "Сибинструмент";
- "Сметка.ру" и ряд других.
Под атаку также попала платформа так называемого "Симферопольского форума".
"В результате кибероперации специалисты ГУР МОУ получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий", — говорят разведчики и добавили, что оставили на взломанных ресурсах поздравления с Днем Военной разведки Украины.
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