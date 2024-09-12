Батальон "Эдельвейс" сбил российский дрон "Мерлин-ВР"

Сбитие российского дрона "Мерлин-ВР". Фото: Скриншот

Пилоты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" впервые в истории бригады сбили вражеский беспилотник "Мерлин-ВР" с помощью FPV-дрона. Это достижение еще раз доказывает профессионализм и мастерство ребят, которые не оставляют врагу никаких шансов.

Об этом бойцы сообщают на своей странице в Facebook.

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Этот российский экспериментальный БПЛА предназначен для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Его разработчик — "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" в Смоленске.

Дрон может подниматься на высоту до пяти километров. Разведку он проводит в течение 10 часов и может нести на борту разведывательной аппаратуры до восьми килограммов.