В Третій ОШБр протягом тижня знищили російський танк та ворожі САУ

Бійці Третьої штурмової похвалилися результатами знищеної російської техніки
Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової бригади протягом останнього тижня літа ліквідували понад 236 росіян.
Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр у понеділок, 2 вересня.
Знищення ворожої техніки та піхоти
За минулий тиждень ворог втратив 236 військовослужбовців, які загинули, ще 281 отримали поранення.
Завдяки діям українських підрозділів було знищено російський танк, бойові машини піхоти БМП-2 та БМП-3. Окрім того, знищено по дві самохідні артилерійські установки "Мста-С" і "Нона" 2С9, а також гармату "Гіацинт-Б". Одним із найзначніших ударів стало знищення реактивної системи ТОС 1-А.
Українські сили також ліквідували новітній російський безпілотник "Молния", а також два дрони "Ланцет" і три ZALA. Крім цього, успішно було ліквідовано 10 розрахунків і стартових позицій для запуску безпілотних літальних апаратів.
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