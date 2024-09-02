В Третій ОШБр протягом тижня знищили російський танк та ворожі САУ

Ворожий танк на прицілі дрона. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової бригади протягом останнього тижня літа ліквідували понад 236 росіян.

Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр у понеділок, 2 вересня.

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Знищення ворожої техніки та піхоти

За минулий тиждень ворог втратив 236 військовослужбовців, які загинули, ще 281 отримали поранення.

Завдяки діям українських підрозділів було знищено російський танк, бойові машини піхоти БМП-2 та БМП-3. Окрім того, знищено по дві самохідні артилерійські установки "Мста-С" і "Нона" 2С9, а також гармату "Гіацинт-Б". Одним із найзначніших ударів стало знищення реактивної системи ТОС 1-А.

Українські сили також ліквідували новітній російський безпілотник "Молния", а також два дрони "Ланцет" і три ZALA. Крім цього, успішно було ліквідовано 10 розрахунків і стартових позицій для запуску безпілотних літальних апаратів.

Зведення Третьої штурмової бригади. Фото: 3 ОШБр