Повітряна тривога у Києві та областях України через ракети 2 вересня

Люди під час тривоги в метро Києва. Фото: Ukrinform

Зранку, 2 вересня, у столиці України місті Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Військові зафіксували ворожі ракети.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий-канал "Карта повітряних тривог".

Читайте також:

Що відомо

Зокрема, о 04:42 військові попередили про імовірні крилаті ракети, які летять з півночі. Через декілька хвилин групу крилатих ракет зафіксували над Чернігівською областю, вони рухались у бік Київської області та пролетіли повз Ніжин.

Вже о 04:50 вороже ракети змінили курс на Полтавщину, зокрема, на Миргород. Тим часом на півночі Чернігівської області з'явилась ще одна група ворожих ракет та дублюють курс попередніх

Де оголошено тривогу

Станом на 04:49 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.