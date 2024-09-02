Воздушная тревога в Киеве и областях Украины из-за ракет 2 сентября

Люди во время тревоги в метро. Фото: Ukrinform

Утром 2 сентября в столице Украины городе Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Военные зафиксировали вражеские ракеты.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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Что известно

В частности, в 04:42 военные предупредили о возможных крылатых ракетах, летящих с севера. Через несколько минут группу крылатых ракет зафиксировали над Черниговской областью, они двигались в сторону Киевской области и пролетели мимо Нежина.

Уже в 04:50 вражеские ракеты сменили курс на Полтавщину, в частности, на Миргород. Тем временем на севере Черниговской области появилась еще одна группа вражеских ракет, которые дублируют курс предыдущих.

Где объявлена тревога

По состоянию на 04.49 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.