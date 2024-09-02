Воздушная тревога в Киеве и областях Украины из-за ракет 2 сентября

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога — в чем причина
Утром 2 сентября в столице Украины городе Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Военные зафиксировали вражеские ракеты.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Что известно
В частности, в 04:42 военные предупредили о возможных крылатых ракетах, летящих с севера. Через несколько минут группу крылатых ракет зафиксировали над Черниговской областью, они двигались в сторону Киевской области и пролетели мимо Нежина.
Уже в 04:50 вражеские ракеты сменили курс на Полтавщину, в частности, на Миргород. Тем временем на севере Черниговской области появилась еще одна группа вражеских ракет, которые дублируют курс предыдущих.
Где объявлена тревога
По состоянию на 04.49 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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