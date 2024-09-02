Харьков атаковали Шахеды 2 сентября, зафиксировано попадание

Вражеский "Шахед". Фото: mil.in.ua

В ночь на 2 сентября россияне в очередной раз атаковали Харьков, на этот раз "Шахедами". В городе зафиксировано попадание в двух районах.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своих Telegram-каналах.

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Что известно по состоянию на сейчас

Так, в 01:26 Синегубов заявил, что в Харькове зафиксировано несколько попаданий. В частности, есть повреждения частного дома и другой инфраструктуры. По состоянию на данный момент без пострадавших.

Позже, в 01:34, Терехов уточнил, что зафиксировано попадание двух "Шахедов". Предварительно, без пострадавших.

"Зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города - в частный жилой дом, в Слободском районе — вблизи образовательного учреждения", — написал он.