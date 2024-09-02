Харків атакували Шахеди 2 вересня, зафіксовано влучання

Ворожий "Шахед". Фото: mil.in.ua

В ніч проти 2 вересня росіяни вкотре атакували Харків, на цей раз "Шахедами". В місті зафіксовано влучання в двох районах.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своїх Telegram-каналах.

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Що відомо станом на зараз

Так, о 01:26 Синєгубов заявив, що в Харкові зафіксовано кілька влучань. Зокрема, є пошкодження приватного будинку та іншої інфраструктури. Станом на цей час без постраждалих.

Пізніше, о 01:34, Терехов уточнив, що зафіксовано влучання двох "Шахедів". Попередньо, без постраждалих.

"Зафіксовано влучання двох шахедів: у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу", — написав він.