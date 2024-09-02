В Третьей ОШБр в течение недели уничтожили российский танк и вражеские САУ

Вражеский танк на прицеле дрона. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту противника. Бойцы Третьей штурмовой бригады за последнюю неделю лета ликвидировали более 236 россиян.

Об этом сообщила пресс-служба 3 ОШБр в понедельник, 2 сентября.

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За минувшую неделю враг потерял 236 погибших военнослужащих, еще 281 получили ранения.

Благодаря действиям украинских подразделений были уничтожены российский танк, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3. Кроме того, уничтожены по две самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Нона" 2С9, а также орудие "Гиацинт-Б". Одним из самых значительных ударов стало уничтожение реактивной системы ТОС 1-А.

Украинские силы также ликвидировали новейший российский беспилотник "Молния", а также два дрона "Ланцет" и три ZALA. Кроме того, успешно было ликвидировано 10 расчетов и стартовых позиций для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Сводка Третьей штурмовой бригады. Фото: 3 ОШБр