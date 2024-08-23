Бійці 3 ОШБр прокоментували можливість перемир'я з російськими загарбниками

"Процент" і "Дацик" під час інтерв'ю. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади "Дацик" і "Процент" переконані, що більшість бійців не підтримають перемир'я з росіянами. На їхню думку, будь-яка пауза буде лише на користь ворогу, який матиме змогу підготуватися до нової війни.

Про це бійці розповіли в інтерв'ю в рамках проєкту "Штурмовий подкаст" у п'ятницю, 23 серпня.

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Бійці не підтримають перемир'я з росіянами

"Буде багато хто проти. Треба відштовхуватися від того, на яких умовах буде ця пауза. Певно скажуть про якусь лінію розмежування по кордонах Харківської, Донецької, Луганської областей", — вважає "Дацик".

Він також висловив думку, що, скориставшись перемир'ям, росіяни матимуть змогу як слід укріпитися на завойованих українських територіях.

"Потім буде зручно починати нову війну. Вже будуть на тих межах нормальні укріпрайони. Принаймні, зі сторони росіян", — вважає військовий.

Пауза буде лише на користь ворогу

Боєць з позивним "Процент" згоден зі своїм побратимом. На його думку, паузи у бойових діях зіграє лише на руку росіянам і вони зможуть підготуватися до нової війни.

"Іде війна на виснаження і ми повинні стояти, поки ми не виснажимося, або поки вони не здохнуть. Якщо буде пауза, то за три чотири роки вони відновлять свій ресурс і знов підуть у наступ", — пояснив "Процент".