Бойцы 3 ОШБр прокомментировали возможность перемирия с российскими захватчиками

"Процент" и "Дацик" во время интервью. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады "Дацик" и "Процент" убеждены, что большинство бойцов не поддержат перемирие с россиянами. По их мнению, любая пауза будет только в пользу врага, который сможет подготовиться к новой войне.

Об этом бойцы рассказали в интервью в рамках проекта "Штурмовой подкаст" в пятницу, 23 августа.

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Бойцы не поддержат перемирие с россиянами

"Будут многие против. Надо отталкиваться от того, на каких условиях будет эта пауза. Видимо, скажут о какой-то линии разграничения по границам Харьковской, Донецкой, Луганской областей", — считает "Дацик".

Он также выразил мнение, что, воспользовавшись перемирием, россияне смогут как следует укрепиться на завоеванных украинских территориях.

"Потом будет удобно начинать новую войну. Уже будут на тех пределах нормальные укрепрайоны. По крайней мере, со стороны россиян", — считает военный.

Пауза будет только в пользу врага

Боец с позывным "Процентом" согласен со своим боевым товарищем. По его мнению, паузы в боевых действиях сыграют только на руку россиянам и они смогут подготовиться к новой войне.

"Идет война на истощение и мы должны стоять, пока мы не истощимся, или пока они не сдохнут. Если будет пауза, то через три четыре года они возобновят свой ресурс и снова пойдут в наступление", — пояснил "Процент".