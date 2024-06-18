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"Білі янголи" евакуювали останню дитину з села Прогрес на Донеччині

18 червня 2024 17:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
З села Прогрес на Донеччині евакуювали останню дитину
Евакуація дитини. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Чотирнадцятирічний Рамір став останньою дитиною, яку евакуювали з населеного пункту Прогрес Донецької області, що постійно потерпає від обстрілів з боку ворога. Мати з дитиною евакуювали правоохоронці з підрозділу "Білі янголи".

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у вівторок, 18 червня.

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Евакуація дитини з Донецької області

До війни у Прогресі проживало 17 дітей. Всі вони були змушені покинути свої домівки через війну і переїхати до безпечних областей разом із своїми родинами. Рамір та його мама були одними з останніх, хто залишався у селі. Проте, після того, як ворожа авіабомба знищила будинок сусідки і вбила 67-річну жительку, жінка ухвалила рішення про евакуацію. Вона зрозуміла, що їхнє житло може стати наступною ціллю.

"Білі янголи" евакуювала мати і сина у броньованому авто. Попри те, що під час евакуації ворожа сторона обстріляла село з артилерії, поліцейським вдалося безпечно довезти їх до притулку у Покровську.

Нагадаємо, у Донецькій області правоохоронці з підрозділу "Білі янголи" евакуювали з наближених до зони бойових дій районів вцілілих жителів Очеретинської громади. Загалом вдалося вивезти п'ять осіб.

Раніше ми повідомляли, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про ухвалене рішення разом із військовим командуванням евакуювати ще вісім населених пунктів.

Донецька область
поліція
війна в Україні
евакуація
дитина
війна

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