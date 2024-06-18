Из села Прогресс в Донецкой области эвакуировали последнего ребенка

Эвакуация ребенка. Фото: скриншот

Четырнадцатилетний Рамир стал последним ребенком, эвакуированным из населенного пункта Прогресс Донецкой области, постоянно страдающего от обстрелов со стороны врага. Мать с ребенком эвакуировали правоохранители из подразделения "Белые ангелы".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник, 18 июня.

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Эвакуация ребенка из Донецкой области

До войны в Прогрессе проживало 17 детей. Все они были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переехать в безопасные области вместе со своими семьями. Рамир и его мама были одними из последних, кто оставался в деревне. Однако после того, как вражеская авиабомба уничтожила дом соседки и убила 67-летнюю жительницу, женщина приняла решение об эвакуации. Она поняла, что их жилье может стать следующей целью.

"Белые ангелы" эвакуировали мать и сына в бронированном авто. Несмотря на то, что во время эвакуации вражеская сторона обстреляла деревню из артиллерии, полицейским удалось безопасно довезти их в приют в Покровске.

Напомним, в Донецкой области правоохранители из подразделения "Белые ангелы" эвакуировали из приближенных к зоне боевых действий районов уцелевших жителей Очеретинского общества. В общей сложности удалось вывезти пять человек.

Ранее мы сообщали, что глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о принятом решении вместе с военным командованием эвакуировать еще восемь населенных пунктов.