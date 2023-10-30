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Біля Бахмута росіяни перейшли від оборони до активних дій, — Сирський

30 жовтня 2023 14:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Біля Бахмута росіяни перейшли від оборони до активних дій, — Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У районі Бахмута Донецької області окупанти суттєво посилили своє угруповання. Водночас росіяни перейшли від оборони до активних дій. 

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", — сказав Сирський.

За його словами, там росіяни намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачені позиції, використовуючи десантні підрозділи. 

"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", — додав Сирський.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав чергове відео роботи українських воїнів на фронті. Цього разу він відзначив бійців 14-ї ОМБр.

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