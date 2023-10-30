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Около Бахмута россияне перешли от обороны к активным действиям, — Сырский

30 октября 2023 14:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Около Бахмута россияне перешли от обороны к активным действиям, — Сырский
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В районе Бахмута Донецкой области оккупанты существенно усилили свою группировку. В то же время россияне перешли от обороны к активным действиям.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Интерфакс-Украина.

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Ситуация на Бахмутском направлении

"На востоке обстановка остается сложной. Враг не оставляет попыток добиться успехов и ежедневно атакует наши позиции. Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", — сказал Сырский.

По его словам, там россияне пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченные позиции, используя десантные подразделения.

"Действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе. В то же время благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", — добавил Сырский.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал очередное видео работы украинских воинов на фронте. В этот раз он отметил бойцов 14-й ОМБр.

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