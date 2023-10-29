Сирський показав вдале знищення ворожої установки українським дроном на полі бою

Знищення російської установки ПТКР. Фото: скриншот з відео Сирського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав чергове відео роботи українських воїнів на фронті. Цього разу він відзначив бійців 14-тої ОМБр.

Відповідне відео з'явилося у його телеграм-каналі.

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На ньому можна побачити, як військові вдало скинули снаряд з дрону, знищивши ворожу установку ПТКР з БК.

"Гарна робота", — додав Сирський.

Нагородження воїнів

Також генерал-полковник відвідав на Бахмутському напрямку десантників львівської "вісімдесятки" та відзначив їх нагородами.

Про це стало відомо з допису 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Сирський вручив військовослужбовцям нагороди та сертифікати на отримання премії розміром 10 тисяч гривень.

Генерал-полковний Олександр Сирський нагороджує військового. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

"Бахмутський напрям! Львівський десант!Відзначив непохитних десантників 80-ої окремої десантно-штурмової бригади командувач оперативно- стратегічного огрупування військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський. ДШВ — завжди Перші! Слава Україні!", — зазначили у повідомленні.

Олександр Сирський разом з українськими десантниками. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. На одному із напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки.