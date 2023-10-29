Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сирський показав вдале знищення ворожої установки українським дроном на полі бою arrow

Сирський показав вдале знищення ворожої установки українським дроном на полі бою

29 жовтня 2023 19:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський показав вдале знищення ворожої установки українським дроном на полі бою
Знищення російської установки ПТКР. Фото: скриншот з відео Сирського
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав чергове відео роботи українських воїнів на фронті. Цього разу він відзначив бійців 14-тої ОМБр.

Відповідне відео з'явилося у його телеграм-каналі.

Читайте також:

Вдала робота захисників

На ньому можна побачити, як військові вдало скинули снаряд з дрону, знищивши ворожу установку ПТКР з БК.

"Гарна робота", — додав Сирський. 

Нагородження воїнів

Також генерал-полковник відвідав на Бахмутському напрямку десантників львівської "вісімдесятки" та відзначив їх нагородами.

Про це стало відомо з допису 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Сирський вручив військовослужбовцям нагороди та сертифікати на отримання премії розміром 10 тисяч гривень.

відзначення воїнів на Бахмутському напрямку
Генерал-полковний Олександр Сирський нагороджує військового. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

"Бахмутський напрям! Львівський десант!Відзначив непохитних десантників 80-ої окремої десантно-штурмової бригади командувач оперативно- стратегічного огрупування військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський. ДШВ — завжди Перші! Слава Україні!", — зазначили у повідомленні. 

відзначення воїнів на Бахмутському напрямку
Олександр Сирський разом з українськими десантниками. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. На одному із напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Актуальне по темі