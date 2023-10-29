Сирський показав вдале знищення ворожої установки українським дроном на полі бою
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав чергове відео роботи українських воїнів на фронті. Цього разу він відзначив бійців 14-тої ОМБр.
Відповідне відео з'явилося у його телеграм-каналі.
Вдала робота захисників
На ньому можна побачити, як військові вдало скинули снаряд з дрону, знищивши ворожу установку ПТКР з БК.
"Гарна робота", — додав Сирський.
Нагородження воїнів
Також генерал-полковник відвідав на Бахмутському напрямку десантників львівської "вісімдесятки" та відзначив їх нагородами.
Про це стало відомо з допису 80 окремої десантно-штурмової бригади.
Сирський вручив військовослужбовцям нагороди та сертифікати на отримання премії розміром 10 тисяч гривень.
"Бахмутський напрям! Львівський десант!Відзначив непохитних десантників 80-ої окремої десантно-штурмової бригади командувач оперативно- стратегічного огрупування військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський. ДШВ — завжди Перші! Слава Україні!", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Олександр Сирський показав роботу українських воїнів на передових позиціях. На одному із напрямків фронту бійці знищили чимало російської техніки.
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