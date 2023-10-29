Сырский показал удачное уничтожение вражеской установки украинским дроном на поле боя
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал очередное видео работы украинских воинов на фронте. На этот раз он отметил бойцов 14-й ОМБр.
Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале.
Удачная работа защитников
На нем можно увидеть, как военные удачно сбросили снаряд с дрона, уничтожив вражескую установку ПТКР с БК.
"Хорошая работа", — добавил Сырский.
Награждение воинов
Также генерал-полковник посетил на Бахмутском направлении десантников львовской восьмидесятки и отметил их наградами.
Об этом стало известно из сообщения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Сырский вручил военнослужащим награды и сертификаты на получение премии в размере 10 тысяч гривен.
"Бахмутское направление! Львовский десант! Отметил непоколебимых десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский. ДШВ — всегда Первые! Слава Украине!", — отметили в сообщении.
Напомним, ранее Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.
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