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Сырский показал удачное уничтожение вражеской установки украинским дроном на поле боя

29 октября 2023 19:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский показал удачное уничтожение вражеской установки украинским дроном на поле боя
Уничтожение российской установки ПТКР. Фото: скриншот из видео Сырского
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал очередное видео работы украинских воинов на фронте. На этот раз он отметил бойцов 14-й ОМБр.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале.

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На нем можно увидеть, как военные удачно сбросили снаряд с дрона, уничтожив вражескую установку ПТКР с БК.

"Хорошая работа", — добавил Сырский.

Награждение воинов

Также генерал-полковник посетил на Бахмутском направлении десантников львовской восьмидесятки и отметил их наградами.

Об этом стало известно из сообщения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сырский вручил военнослужащим награды и сертификаты на получение премии в размере 10 тысяч гривен.

празднование воинов на Бахмутском направлении
Генерал-полковный Александр Сырский награждает военного. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада

"Бахмутское направление! Львовский десант! Отметил непоколебимых десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский. ДШВ — всегда Первые! Слава Украине!", — отметили в сообщении.

празднование воинов на Бахмутском направлении
Александр Сырский вместе с украинскими десантниками. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада

Напомним, ранее Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.

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