Сырский показал удачное уничтожение вражеской установки украинским дроном на поле боя

Уничтожение российской установки ПТКР. Фото: скриншот из видео Сырского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал очередное видео работы украинских воинов на фронте. На этот раз он отметил бойцов 14-й ОМБр.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале.

Читайте также:

Удачная работа защитников

На нем можно увидеть, как военные удачно сбросили снаряд с дрона, уничтожив вражескую установку ПТКР с БК.

"Хорошая работа", — добавил Сырский.

Награждение воинов

Также генерал-полковник посетил на Бахмутском направлении десантников львовской восьмидесятки и отметил их наградами.

Об этом стало известно из сообщения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сырский вручил военнослужащим награды и сертификаты на получение премии в размере 10 тысяч гривен.

Генерал-полковный Александр Сырский награждает военного. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада

"Бахмутское направление! Львовский десант! Отметил непоколебимых десантников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский. ДШВ — всегда Первые! Слава Украине!", — отметили в сообщении.

Александр Сырский вместе с украинскими десантниками. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада

Напомним, ранее Александр Сырский показал работу украинских воинов на передовых позициях. В одном из направлений фронта бойцы уничтожили немало российской техники.