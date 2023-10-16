Сирський повідомив про загострення на двох ділянках фронту

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скріншот

ЗС РФ планують прорвати оборону ЗСУ та знову захопити українські території. Російська армія та бойовики "Л/ДНР" знову поновили спроби штурму на Лимано-Куп'янському напрямку, суттєво активізувавши сили.

Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

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За словами Сирського, ворог відновив штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку в спробі створити загрозу для Донеччини та Харківщини.

"Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Ворог хоче прорвати нашу оборону та знову захопити наші території. Але завдяки діям наших підрозділів ворогу виконати свої плани не вдасться", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський показав, як українські захисники збили російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8.

Незадовго до цього він рапортував, що за чотири доби ЗСУ "перервали роботу" 25 російських танків.

А у вересні командувач сухопутних військ показав враження великого російського складу з боєприпасами поблизу Бахмута на Донеччині.