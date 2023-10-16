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Сырский сообщил об обострении на двух участках фронта

16 октября 2023 19:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сырский сообщил об обострении на двух участках фронта
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

ВС РФ планируют прорвать оборону ВСУ и снова захватить украинские территории. Российская армия и боевики "Л/ДНР" снова возобновили попытки штурма на Лимано-Купянском направлении, существенно активизировав силы.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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По словам Сырского, враг возобновил штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении в попытке создать угрозу для Донецкой и Харьковской областей.

"Ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние дни существенно обострилась. Враг хочет прорвать нашу оборону и снова захватить наши территории. Но благодаря действиям наших подразделений врагу выполнить свои планы не удастся", — написал он в Telegram.

Напомним, что ранее Александр Сырский показал, как украинские защитники сбили российский военно-транспортный вертолет Ми-8.

Незадолго до этого он рапортовал, что за четыре дня ВСУ "прервали существование" 25 российских танков.

А в сентябре командующий сухопутными войсками показал поражение большого российского склада с боеприпасами около Бахмута Донецкой области.

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