Біля Кримського моста помітили густу димову завісу: що трапилося
У вівторок, 19 вересня, поблизу Кримського моста помітили димову завісу. Рух транспорту на мосту знову перекрили.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Димова завіса на Кримському мосту
Вранці 19 вересня у Севастопольській бухті, що поблизу Кримського моста, місцеві жителі помітили густу завісу диму. Також відомо, що рух транспорту на мості перекрили.
"У Південній бухті Севастополя чи то димова завіса, чи щось горить", – пишуть очевидці.
Окрім того, у Нахімівському районі Севастополя та Новофедорвці лунала сирена. Самі окупанти, як завжди, заявили, що проводять так звані військові навчання.
"За інформацією від Чорноморського флоту – використовуються табельні засоби аерозольного маскування", — йдеться у повідомленні окупаційної влади.
Нагадаємо, 17 вересня ЗМІ повідомляли, що в районі мису Фіолент у Севастополі було чути вибухи біля частини радіотехнічної розвідки або частини ППО, які знаходяться поблизу Монастирського шосе.