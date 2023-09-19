Біля Кримського моста помітили густу димову завісу: що трапилося

Димова завіса біля Кримського моста. Фото: t.me/Crimeanwind

У вівторок, 19 вересня, поблизу Кримського моста помітили димову завісу. Рух транспорту на мосту знову перекрили.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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Димова завіса на Кримському мосту

Вранці 19 вересня у Севастопольській бухті, що поблизу Кримського моста, місцеві жителі помітили густу завісу диму. Також відомо, що рух транспорту на мості перекрили.

Димова завіса біля Кримського моста. Фото: t.me/Crimeanwind

"У Південній бухті Севастополя чи то димова завіса, чи щось горить", – пишуть очевидці.

Окрім того, у Нахімівському районі Севастополя та Новофедорвці лунала сирена. Самі окупанти, як завжди, заявили, що проводять так звані військові навчання.

"За інформацією від Чорноморського флоту – використовуються табельні засоби аерозольного маскування", — йдеться у повідомленні окупаційної влади.

Димова завіса біля Кримського моста. Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, 17 вересня ЗМІ повідомляли, що в районі мису Фіолент у Севастополі було чути вибухи біля частини радіотехнічної розвідки або частини ППО, які знаходяться поблизу Монастирського шосе.