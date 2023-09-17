У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи: що відомо
Сьогодні, 17 вересня, у тимчасово захопленому окупантами Севастополі пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті чути "хлопки".
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Чергова "бавовна"
Мешканці повідомляють про "моторошний" звук вибухів. Також вибухи були настільки сильними, що, на їхню думку, могли повилітати вікна.
Де саме пролунали вибухи
ЗМІ повідомляють, що вибухи в районі мису Фіолент було чути біля частини радіотехнічної розвідки або частини ППО, які знаходяться поблизу Монастирського шосе.
Крім того, у Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами поїхали в бік Фіолента.
Своєю чергою OSINT-дослідники зазначають, що вибухи могли статися на місці розташування 475 центру радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ.
Нагадаємо, у західній частині Криму, після тижневих атак з боку Збройних сил України, повністю відсутні ракетоносії у пунктах базування. Попри те, що вони повністю споряджені, все одно намагаються триматися ближче до берегів Новоросійська.