У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи: що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні, 17 вересня, у тимчасово захопленому окупантами Севастополі пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, у місті чути "хлопки".

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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Мешканці повідомляють про "моторошний" звук вибухів. Також вибухи були настільки сильними, що, на їхню думку, могли повилітати вікна.

Повідомлення мешканців міста

Де саме пролунали вибухи

ЗМІ повідомляють, що вибухи в районі мису Фіолент було чути біля частини радіотехнічної розвідки або частини ППО, які знаходяться поблизу Монастирського шосе.

Місце на мапі, де, ймовірно, пролунали вибухи. Джерело: місцеві ЗМІ

Крім того, у Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами поїхали в бік Фіолента.

Скриншот допису

Своєю чергою OSINT-дослідники зазначають, що вибухи могли статися на місці розташування 475 центру радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, у західній частині Криму, після тижневих атак з боку Збройних сил України, повністю відсутні ракетоносії у пунктах базування. Попри те, що вони повністю споряджені, все одно намагаються триматися ближче до берегів Новоросійська.