Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы: что известно

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня, 17 сентября, во временно захваченном оккупантами Севастополе раздались взрывы. По словам местных жителей, в городе слышны "хлопки".

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

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Очередной "хлопок"

Жители сообщают о "жутком" звуке взрывов. Также взрывы были настолько сильными, что, по их мнению, могли вылететь окна.

Сообщения жителей города

Где именно раздались взрывы

СМИ сообщают, что взрывы в районе мыса Фиолент были слышны у части радиотехнической разведки или части ПВО, находящихся вблизи Монастырского шоссе.

Место на карте, где, вероятно, были взрывы. Источник: местные СМИ

Кроме того, в Севастополе машины скорой помощи с включенными сиренами уехали в сторону Фиолента.

Скриншот сообщения

В свою очередь OSINT-исследователи отмечают, что взрывы могли произойти на месте расположения 475 центра радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ.

Напомним, в западной части Крыма, после недельных атак со стороны Вооруженных сил Украины, полностью отсутствуют ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что они полностью снаряжены, все равно пытаются держаться поближе к берегам Новороссийска.