Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы: что известно
Сегодня, 17 сентября, во временно захваченном оккупантами Севастополе раздались взрывы. По словам местных жителей, в городе слышны "хлопки".
Об этом пишут местные телеграммы-каналы.
Очередной "хлопок"
Жители сообщают о "жутком" звуке взрывов. Также взрывы были настолько сильными, что, по их мнению, могли вылететь окна.
Где именно раздались взрывы
СМИ сообщают, что взрывы в районе мыса Фиолент были слышны у части радиотехнической разведки или части ПВО, находящихся вблизи Монастырского шоссе.
Кроме того, в Севастополе машины скорой помощи с включенными сиренами уехали в сторону Фиолента.
В свою очередь OSINT-исследователи отмечают, что взрывы могли произойти на месте расположения 475 центра радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ.
Напомним, в западной части Крыма, после недельных атак со стороны Вооруженных сил Украины, полностью отсутствуют ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что они полностью снаряжены, все равно пытаются держаться поближе к берегам Новороссийска.