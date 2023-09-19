У Крымского моста заметили густой дымовой занавес: что случилось
Во вторник, 19 сентября, вблизи Крымского моста был замечен дымовой занавес. Движение транспорта на мосту снова перекрыли.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Дымовая завеса на Крымском мосту
Утром 19 сентября в Севастопольской бухте близ Крымского моста местные жители заметили густую завесу дыма. Также известно, что движение транспорта на мосту было перекрыто.
"В Южной бухте Севастополя то ли дымовой занавес, то ли что-то горит", — пишут очевидцы.
Кроме того, в Нахимовском районе Севастополя и Новофедорвцы звучала сирена. Сами оккупанты, как всегда, заявили, что проводят так называемые военные учения.
"По информации от Черноморского флота – используются табельные средства аэрозольного маскировки", — говорится в сообщении оккупационных властей.
Напомним, 17 сентября СМИ сообщали, что в районе мыса Фиолент в Севастополе были слышны взрывы у части радиотехнической разведки или части ПВО, находящихся вблизи Монастырского шоссе.