У Крымского моста заметили густой дымовой занавес: что случилось

Дымовая завеса у Крымского моста. Фото: t.me/Crimeanwind

Во вторник, 19 сентября, вблизи Крымского моста был замечен дымовой занавес. Движение транспорта на мосту снова перекрыли.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Дымовая завеса на Крымском мосту

Утром 19 сентября в Севастопольской бухте близ Крымского моста местные жители заметили густую завесу дыма. Также известно, что движение транспорта на мосту было перекрыто.

Дымовая завеса у Крымского моста. Фото: t.me/Crimeanwind

"В Южной бухте Севастополя то ли дымовой занавес, то ли что-то горит", — пишут очевидцы.

Кроме того, в Нахимовском районе Севастополя и Новофедорвцы звучала сирена. Сами оккупанты, как всегда, заявили, что проводят так называемые военные учения.

"По информации от Черноморского флота – используются табельные средства аэрозольного маскировки", — говорится в сообщении оккупационных властей.

Дымовая завеса у Крымского моста. Фото: t.me/Crimeanwind

Напомним, 17 сентября СМИ сообщали, что в районе мыса Фиолент в Севастополе были слышны взрывы у части радиотехнической разведки или части ПВО, находящихся вблизи Монастырского шоссе.