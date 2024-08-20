Білорусь перекидає більше військ та літаків до кордону з Україною

Білоруські війська. Фото: Міноборони Білорусі

Білорусь розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони на кордоні з Україною. Це трапилося через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових у країні вздовж кордону.

Про це повідомляє Associated Press.

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У матеріалі зазначається, що білоруській війська також розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу країни. Командувач військами протиповітряної оборони Білорусі генерал-майор Андрій Лук'янович заявив, що такі дії — це "значне посилення" військ.

Раніше, 18 серпня, Лукашенко заявив, що наказав стягнути до кордону з Україною майже третину всієї білоруської армії. За даними АР, чисельність військ налічує близько 60 тисяч осіб.

Крім того, Лукашенко пояснив такі рішення тим, що Україна нібито розгорнула додаткові війська уздовж кордону. Але видання зазначає, що перевірити це належним чином неможливо.