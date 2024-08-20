Беларусь перебрасывает больше войск и самолетов к границе с Украиной

Белорусские войска. Фото: Минобороны Беларуси

Беларусь развернула авиацию и войска противовоздушной обороны на границе с Украиной. Это произошло через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил, что разместит около трети военных в стране вдоль границы.

Об этом сообщает Associated Press.

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В материале отмечается, что белорусские войска также развернули зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса страны. Командующий войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович заявил, что такие действия — это "значительное усиление" войск.

Ранее, 18 августа, Лукашенко заявил, что приказал взыскать к границе с Украиной почти треть всей белорусской армии. По данным АР, численность войск насчитывает около 60 тысяч человек.

Кроме того, Лукашенко объяснил такие решения тем, что Украина якобы развернула дополнительные войска вдоль границы. Но издание отмечает, что проверить это должным образом невозможно.