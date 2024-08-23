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Білорусь стягує до кордону з Україною військову техніку — що відомо

23 серпня 2024 20:02
Галина Шподарева - редактор
Білорусь стягує до українського кордону техніку та військові підрозділи
Формування ешелону з технікою танкового батальйону на станції Борисов, серпень 2024 р. Фото: МО РБ
Галина Шподарева - редактор

Починаючи з 10 серпня, Збройні сили Республіки Білорусь та Повітряні сили Білорусі почали перекидання техніки та особового складу в Гомельську область, що межує з Україною. Повідомлялося, що причина перекидання військ на південь — обстановка в Україні та Курській області Росії. 

Про це повідомив моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" у п'ятницю, 23 серпня. 

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Карта перекидання техніки. Фото: "Беларускі Гаюн"

Ситуація на білоруському кордоні

За інформацією "Беларускі Гаюн", наразі в Білорусі в південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше 1000 осіб. За останній час на Гомельщину було направлено кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками і ЗРК С-300ПС. 

Білорусь стягує до кордону з Україною військову техніку — що відомо - фото 2
Допис "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот
Переброска подразделений ВС РБ в Гомельскую область: что известно?
Формування ешелону з технікою 231-ї артилерійської бригади, серпень 2024 р. Фото: МО РБ

За даними білоруського видання Motolko.Help, угруповання, сконцентроване біля кордону з Україною, включає в себе:

  • 1 механізований батальйон: 30 бойових броньованих машин (БТР-82А), ≈ 350 осіб особового складу.
  • 1 танковий батальйон: не менше 20 бойових броньованих машин (танків Т-72Б), ≈ 150 осіб особового складу.
  • 1 парашутно-десантний батальйон: 30 бойових броньованих машин (БТР-70МБ1), ≈ 300 осіб особового складу.
  • 1 мотострілецька (розвідувальна) рота: 16 одиниць техніки, ≈50 осіб особового складу.
  • 1 ланка (4 штурмовики Су-25): були перекинуті на оперативний аеродром.
  • 2 вертольоти Мі-8: були перекинуті на оперативні аеродроми.
  • 1 зенітний ракетний дивізіон (ЗРК С-300ПС): 5 самохідних пускових установок, командний пункт 5Н63С, радіолокаційна станція 76Н6, ≈70 осіб особового складу.
  • підрозділи спеціального призначення КДБ, МВС і внутрішніх військ - ≈150 осіб особового складу.
  • Разом: ≈1100 осіб особового складу. Це мінімальна підтверджена чисельність військ створеного угруповання. Ймовірно, у прикордоння були також перекинуті підрозділи радіоелектронної боротьби, зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів тощо.
Переброска подразделений ВС РБ в Гомельскую область: что известно?
Вертоліт Мі-8 ВПС РБ, серпень 2024 р. Фото: МО РБ

Чекає на підтвердження про перекидання в прикордоння:

  • 1 дивізіон РСЗВ "Полонез" / "Полонез-М".
  • 1 дивізіон ОТРК "Іскандер-М".
  • механізовані підрозділи ЗОК.
  • 1 зенітний ракетний дивізіон (ЗРК С-300ПС).
  • 1 зенітний ракетний дивізіон (ЗРК "Бук").
  • 1 ланки (4 винищувачів МіГ-29 / Су-30СМ) на оперативний аеродром.
Переброска подразделений ВС РБ в Гомельскую область: что известно?
РСЗВ "Полонез" 336-ї реактивної артилерійської бригади, червень 2024 р. Фото: МО РБ

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