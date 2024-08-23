Білорусь стягує до українського кордону техніку та військові підрозділи

Білорусь стягує до кордону з Україною військову техніку — що відомо
Починаючи з 10 серпня, Збройні сили Республіки Білорусь та Повітряні сили Білорусі почали перекидання техніки та особового складу в Гомельську область, що межує з Україною. Повідомлялося, що причина перекидання військ на південь — обстановка в Україні та Курській області Росії.
Про це повідомив моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" у п'ятницю, 23 серпня.
Ситуація на білоруському кордоні
За інформацією "Беларускі Гаюн", наразі в Білорусі в південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше 1000 осіб. За останній час на Гомельщину було направлено кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками і ЗРК С-300ПС.
За даними білоруського видання Motolko.Help, угруповання, сконцентроване біля кордону з Україною, включає в себе:
- 1 механізований батальйон: 30 бойових броньованих машин (БТР-82А), ≈ 350 осіб особового складу.
- 1 танковий батальйон: не менше 20 бойових броньованих машин (танків Т-72Б), ≈ 150 осіб особового складу.
- 1 парашутно-десантний батальйон: 30 бойових броньованих машин (БТР-70МБ1), ≈ 300 осіб особового складу.
- 1 мотострілецька (розвідувальна) рота: 16 одиниць техніки, ≈50 осіб особового складу.
- 1 ланка (4 штурмовики Су-25): були перекинуті на оперативний аеродром.
- 2 вертольоти Мі-8: були перекинуті на оперативні аеродроми.
- 1 зенітний ракетний дивізіон (ЗРК С-300ПС): 5 самохідних пускових установок, командний пункт 5Н63С, радіолокаційна станція 76Н6, ≈70 осіб особового складу.
- підрозділи спеціального призначення КДБ, МВС і внутрішніх військ - ≈150 осіб особового складу.
- Разом: ≈1100 осіб особового складу. Це мінімальна підтверджена чисельність військ створеного угруповання. Ймовірно, у прикордоння були також перекинуті підрозділи радіоелектронної боротьби, зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів тощо.
Чекає на підтвердження про перекидання в прикордоння:
- 1 дивізіон РСЗВ "Полонез" / "Полонез-М".
- 1 дивізіон ОТРК "Іскандер-М".
- механізовані підрозділи ЗОК.
- 1 зенітний ракетний дивізіон (ЗРК С-300ПС).
- 1 зенітний ракетний дивізіон (ЗРК "Бук").
- 1 ланки (4 винищувачів МіГ-29 / Су-30СМ) на оперативний аеродром.
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