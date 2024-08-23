Беларусь стягивает к украинской границе технику и военные подразделения

Формирование эшелона с техникой танкового батальона на станции Борисов, август 2024 г. Фото: МО РБ

Начиная с 10 августа, Вооруженные силы Республики Беларусь и Воздушные силы Беларуси начали опрокидывание техники и личного состава в Гомельскую область, граничащую с Украиной. Сообщалось, что причина опрокидывания войск на юг – обстановка в Украине и Курской области России.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" в пятницу, 23 августа.

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Карта переброски техники. Фото: "Белорусский Гаюн"

Ситуация на белорусской границе

По информации "Беларускі Гаюн", в настоящее время в Беларуси в южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек. За последнее время в Гомельщину было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.

Публикация "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

Формирование эшелона с техникой 231-й артиллерийской бригады, август 2024 г. Фото: МО РБ

По данным белорусского издания Motolko.Help, группировка, сконцентрированная у границы с Украиной, включает в себя:

1 механизированный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-82А), ≈ 350 человек личного состава.

1 танковый батальон: не менее 20 боевых бронированных машин (танков Т-72Б), ≈ 150 человек личного состава.

1 парашютно-десантный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-70МБ1), ≈ 300 человек личного состава.

1 мотострелковая (разведывательная) рота: 16 единиц техники, ≈50 человек личного состава.

1 звено (4 штурмовика Су-25): были переброшены на оперативный аэродром.

2 вертолета Ми-8: были переброшены на оперативные аэродромы.

1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК С-300ПС): 5 самоходных пусковых установок, командный пункт 5Н63С, радиолокационная станция 76Н6, ≈70 человек личного состава.

подразделения специального назначения КГБ, МВД и внутренних войск ≈150 человек личного состава.

Итого: ≈1100 человек личного состава. Это минимальная подтвержденная численность войск созданной группировки. Вероятно, в приграничье были также переброшены подразделения радиоэлектронной борьбы, связи, беспилотных авиационных комплексов и т.д.

Вертолет Ми-8 ВВС РБ, август 2024 г. Фото: МО РБ

Ждет подтверждения о переброске в приграничье:

1 дивизион РСЗО "Полонез"/"Полонез-М".

1 дивизион ОТРК "Искандер-М".

механизированные подразделения ЗОК

1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК С-300ПС).

1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК "Бук").

1 звена (4 истребителя МиГ-29/Су-30СМ) на оперативный аэродром.