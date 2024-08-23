Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно arrow

Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно

23 августа 2024 20:02
Галина Шподарева - редактор
Беларусь стягивает к украинской границе технику и военные подразделения
Формирование эшелона с техникой танкового батальона на станции Борисов, август 2024 г. Фото: МО РБ
Галина Шподарева - редактор

Начиная с 10 августа, Вооруженные силы Республики Беларусь и Воздушные силы Беларуси начали опрокидывание техники и личного состава в Гомельскую область, граничащую с Украиной. Сообщалось, что причина опрокидывания войск на юг – обстановка в Украине и Курской области России.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" в пятницу, 23 августа.

Читайте также:
Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику - что известно - фото 1
Карта переброски техники. Фото: "Белорусский Гаюн"

Ситуация на белорусской границе

По информации "Беларускі Гаюн", в настоящее время в Беларуси в южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек. За последнее время в Гомельщину было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.

Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно - фото 2
Публикация "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот
Переброска подразделений ВС РБ в Гомельскую область: что известно?
Формирование эшелона с техникой 231-й артиллерийской бригады, август 2024 г. Фото: МО РБ

По данным белорусского издания Motolko.Help, группировка, сконцентрированная у границы с Украиной, включает в себя:

  • 1 механизированный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-82А), ≈ 350 человек личного состава.
  • 1 танковый батальон: не менее 20 боевых бронированных машин (танков Т-72Б), ≈ 150 человек личного состава.
  • 1 парашютно-десантный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-70МБ1), ≈ 300 человек личного состава.
  • 1 мотострелковая (разведывательная) рота: 16 единиц техники, ≈50 человек личного состава.
  • 1 звено (4 штурмовика Су-25): были переброшены на оперативный аэродром.
  • 2 вертолета Ми-8: были переброшены на оперативные аэродромы.
  • 1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК С-300ПС): 5 самоходных пусковых установок, командный пункт 5Н63С, радиолокационная станция 76Н6, ≈70 человек личного состава.
  • подразделения специального назначения КГБ, МВД и внутренних войск ≈150 человек личного состава.

Итого: ≈1100 человек личного состава. Это минимальная подтвержденная численность войск созданной группировки. Вероятно, в приграничье были также переброшены подразделения радиоэлектронной борьбы, связи, беспилотных авиационных комплексов и т.д.

Переброска подразделений ВС РБ в Гомельскую область: что известно?
Вертолет Ми-8 ВВС РБ, август 2024 г. Фото: МО РБ

Ждет подтверждения о переброске в приграничье:

  • 1 дивизион РСЗО "Полонез"/"Полонез-М".
  • 1 дивизион ОТРК "Искандер-М".
  • механизированные подразделения ЗОК
  • 1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК С-300ПС).
  • 1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК "Бук").
  • 1 звена (4 истребителя МиГ-29/Су-30СМ) на оперативный аэродром.
Переброска подразделений ВС РБ в Гомельскую область: что известно?
РСЗО "Полонез" 336-й реактивной артиллерийской бригады, июнь 2024 г. Фото: МО РБ

Также важные новости дня по теме:

Беларусь война граница военные учения военная техника военные действия война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:02 Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно

20:00 Соглашение об академической мобильности — как студенту уехать за границу

19:50 В Харькове анонсировали проект "энергетический остров" — что он предполагает

19:49 Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать

19:37 В Сумах снова прогремели взрывы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

19:29 Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину

19:20 Бойцы Третьей штурмовой высказались по поводу возможного перемирия с российскими захватчиками

19:07 Военный Третьей штурмовой прокомментировал взяточничество в армии

18:59 С 1 сентября повысятся акцизы на топливо — как изменятся цены

18:56 Лишение прав управления автомобилем — когда суд станет на сторону уклониста

20:02 Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно

20:00 Соглашение об академической мобильности — как студенту уехать за границу

19:50 В Харькове анонсировали проект "энергетический остров" — что он предполагает

19:49 Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать

19:37 В Сумах снова прогремели взрывы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

19:29 Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину

19:20 Бойцы Третьей штурмовой высказались по поводу возможного перемирия с российскими захватчиками

19:07 Военный Третьей штурмовой прокомментировал взяточничество в армии

18:59 С 1 сентября повысятся акцизы на топливо — как изменятся цены

18:56 Лишение прав управления автомобилем — когда суд станет на сторону уклониста

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту