Тимчасово окупований Енергодар. Фото: росЗМІ

У Енергодарі продовжують катувати місцевих мешканців. Їм здебільшого інкримінують терористичні дії, однак насправді вони винні в тому, що мають проукраїнську позицію.

Про це повідомив Новини.LIVE міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Читайте також:

Катівні Енергодара

В російських катівнях нині перебуває більше 10 людей.

"Дехто знаходиться вже більше, ніж півроку. Когось вони перемістили до Мелітополя, когось до Маріуполя, когось на материкову частину РФ", — повідомив міський голова Енергодара.

Звинувачують цих людей у терористичних діях та планують судити за російськими законами.

"Але ми розуміємо, що це цивільні люди звичайні, які мають проукраїнську позицію, але цього для окупантів мабуть достатньо для того, щоб їх катувати і навіть судити за їхнім законодавством", — сказав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, у Мелітополі триває жорстка мобілізація місцевих до лав збройних сил РФ. Якщо не стати на облік, чоловік не зможе навіть потрапити у лікарню.